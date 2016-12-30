30.12.2016 15:35:19

Şanlıurfa'da şehit polisler için kurban kesildi

Şanlıurfa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde şehit polis memurları için kurban kesildi.

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Şanlıurfa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde şehit polis memurları için kurban kesildi.Şanlıurfa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde Vali Güngör Azim Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, adalet komisyonu başkanı ve cumhuriyet başsavcısının da katıldığı bir programda şehit polis memurları için kurban kesildi. Kurbanlar cuma namazının ardından İl Müftüsü İhsan Açık'ın duaları eşliğinde kesildi.