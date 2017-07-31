31.07.2017 21:01:46

Şanlıurfa'da prizle oynarken akıma kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk öldü.

Haliliye ilçesine bağlı Yeni Su Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde kaçak tespit edilen prizle oynayan 4 yaşındaki Yavuz D., akıma kapılarak hayatını kaybetti. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Küçük çocuğunu cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.