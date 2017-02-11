11.02.2017 17:34:13

Şanlıurfa'da PKK/KCK üyesi 1 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi gözaltına alındı.Birecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferhat A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin ilçede bir evde gizlendiği bilgisini alan ekipler, harekete geçti. Eve yapılan operasyonda gözaltına alınan Ferhat A., sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan Ferhat A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.