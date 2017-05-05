05.05.2017 15:20:39

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarıldı.

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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri arasında adliyeye çıkarıldı.Şüphelilerin adliyede işlemleri sürüyor.