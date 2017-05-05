05.05.2017 15:20:39
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri arasında adliyeye çıkarıldı.
Şüphelilerin adliyede işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarıldı.Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri arasında adliyeye çıkarıldı.
Şüphelilerin adliyede işlemleri sürüyor.