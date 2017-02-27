27.02.2017 15:59:18

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 21 tutuklama

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri şubat ayında yaptığı çalışmalarda, kaçakçılıkta kullanılan 28 araca el koyarken, gözaltına alınan 58 kişiden 21'i ise tutuklandı.

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Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri şubat ayında yaptığı çalışmalarda, kaçakçılıkta kullanılan 28 araca el koyarken, gözaltına alınan 58 kişiden 21'i ise tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Şubat ayı içerisinde yaptığı 35 ayrı operasyonda, 9 tır, 3 kamyon, 5 otomobil, 1 otobüs, 2 minibüs, 8 kamyonette el koyarken, operasyonlar çerçevesinde 331 bin 434 paket kaçak sigara ele geçirdi. Aynı operasyonlarda gözaltına alınan 58 kişiden 21'inin tutuklandığı bildirildi.