31.01.2017 20:17:34

Şanlıurfa'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar tatili

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşanırken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar yarın idari izinli sayılacak.

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Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşanırken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar yarın idari izinli sayılacak.Şanlıurfa'nın merkez ve birçok ilçesinde etkili olan kar yağışı beraberinde ulaşım sıkıntısını da getirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzda olduğu gibi Şanlıurfa'da da etkili olan kar yağışı dolayısıyla, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar, Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda 01 Şubat 2017 Çarşamba günü idari izinli sayılacaklardır" denildi.