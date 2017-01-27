27.01.2017 16:55:19

Şanlıurfa'da elektrik kesintisi eylemi

Şanlıurfa'da elektriklerinin sık kesildiğini iddia eden bir grup trafiği keserek eylem yaptı.

Merkez Eyyübiye Mahallesi Hayati Harrani Mahallesi'nde elektriklerinin kesildiğini iddia eden bir grup, Şanlıurfa-Akçakale karayolu Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) önünde toplanarak yetkililerle görüşmek istedi.

Bir süre girişte bekleyen grup adına 4 kişi, DEDAŞ yetkilileriyle görüşmeye gitti. Bu sırada dışarıda bekleyen gruptakiler, Şanlıurfa-Akçakale karayolunu bir süre trafiğe kapattı.

Yetkililerle yapılan görüşmede arızadan kaynaklı sorunun giderileceğinin bildirmesiyle grup, yolu trafiğe açtı. Grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

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