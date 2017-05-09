10.05.2017 13:01:56

Şanlıurfa'da dolandırıcı uyarısı

Şanlıurfa'da Vali Güngör Azim Tuna'nın adının kullanılarak dolandırıldığı konusunda vatandaşlar uyarıldı

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Şanlıurfa'da Vali Güngör Azim Tuna'nın adının kullanılarak dolandırıldığı konusunda vatandaşlar uyarıldıŞanlıurfa Valiliği son günlerde cep telefonuyla vatandaşları arayarak Vali Güngör Azim Tuna'nın ismini kullanıp vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıslara karşı yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Güngör Azim Tuna'nın adını kullanıp yardım talep eden şahıslara itibar edilmemesi istendi. Valiliğin açıklamasında, "Vatandaşlarımızı, cep telefonlarını arama yoluyla dolandırmaya çalışan art niyetli kişi veya kişilerin son dönemlerde Valiliğimizin adını ve saygınlığını kullanarak, yardım bahanesiyle vatandaşlarımızın iyi niyetlerini istismar etmeye çalışmaları üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Başta Sayın Valimiz Güngör Azim Tuna olmak üzere, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, birim amirlerimiz, çalışanlarımız veya birimlerimizin adı kullanılarak ihtiyaç sahiplerine yardım toplama adı altında aranan hayırsever vatandaşlarımızın bu tür telefonlara itibar etmemelerini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın olayı valilik, kaymakamlık, emniyet birimleri veya savcılıklara bildirmelerini önemle arz ederiz" ifadelerine yer verildi.