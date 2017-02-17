17.02.2017 10:27:39

Şanlıurfa'da Çocuk Eğitiminde 33 Hata semineri

Şanlıurfa Valiliği, Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Kendi Hayatına Lider Ol Projesi kapsamında 'Çocuk Eğitiminde 44 Hata' adlı seminer düzenlendi.

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Şanlıurfa Valiliği, Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Kendi Hayatına Lider Ol Projesi kapsamında 'Çocuk Eğitiminde 44 Hata' adlı seminer düzenlendi.Eğitimci -Yazar Sait Çamlıca tarafından verilen seminere Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Topal, İl Müftüsü İhsan Açık, Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği, Haliliye Belediye Başkan Vekili Osman Uludağ, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevli Asayiş Şube Müdürü Hüseyin İşseven, Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından Adalet Akbaş KOSGEB Müdürü İdris Erkeksoy, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcı Mustafa Heşe, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Topal'ın açılış konuşmasıyla başlayan program, Kendi Hayatına Lider Ol Projesi kapsamında denetimli serbestlik yükümlüğü altında olan kişilerin kendi işlerini kurmalarını gerçekleştirmeleri amacıyla yapılan KOSGEB girişimcilik sertifikaları dağıtımı ile devam etti. Eğitimci -Yazar Sait Çamlıca'nın çocuk eğitiminde yapılan hataların neler olduğunu anlattığı seminer sonunda ise yazar tarafından bin adet kitap imzalanarak katılımcılara hediye edildi.