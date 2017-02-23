23.02.2017 13:09:34

Şanlıurfa'da çemberimde gül oya sergisinin açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından yürütülen eTwinning Projesi kapsamında, 81 ilden okulların katılımıyla hazırlanan çemberimde gül oya sergisi Şanlıurfa'da açıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından yürütülen eTwinning Projesi kapsamında, 81 ilden okulların katılımıyla hazırlanan çemberimde gül oya sergisi Şanlıurfa'da açıldı.Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla 81 ilden el işleri, maniler ve türkülerin bulunduğu, farklı yörelere ait yemek tariflerinin ve resimlerin yanında eşarp, yazma gibi kültürel ögelerin tanıtıldığı sergi, belediyenin sergi salonunda düzenlendi. Etkinliğin açılışına Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Aksoy, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Müdürü Sadık Kurt ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.Birbirinden renkli ürünlerin tanıtımını öğretmen ve öğrenciler yaparken ziyaretçilere ise çiğ köfte ikramında bulundu.