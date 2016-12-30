30.12.2016 12:22:15

Şanlıurfa'da asgari işçilik eğitimi verildi

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGK) yetkilileri tarafından ihale makamı olan Şanlıurfa'daki tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine asgari işçilik eğitimi verildi.

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Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGK) yetkilileri tarafından ihale makamı olan Şanlıurfa'daki tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine asgari işçilik eğitimi verildi.İhale, asgari işçilik, ilişiksizlik belgesi, hak edişlerden kesinti ve teminatın iadesi konularında tüm kamu kurum ve kuruluşları yetkililerine bilgi verildi. Şanlıurfa 11 Nisan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yurdaer Tecir, tarafından yapılan sunuma, eğitime ildeki kamu kurum ve kuruluşların personelleri katıldı. Eğitimin sonunda İl Müdür Yardımcısı Kerim Ejder, katılanlar tarafından kendisine iletilen sorulara cevap verdi.Katılımcılar eğitimden duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu tür bilgilendirme faaliyetlerin devam etmesi temennisinde bulundular.