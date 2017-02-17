17.02.2017 14:35:57

Şanlıurfa'da 9 polis tutuklandı

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 13 Şubat 2017'de gözaltına alınan 28 polisten 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 9 polis memurunun tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.