27.02.2017 14:32:40

Şanlıurfa'da 56 bin vergi mükellefi bulunuyor

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Cemal Demir, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı yaptığı ziyarette, şanlıurfa'da 56 bin vergi mükellifinin bulunduğu, mükelleflerden geçen yıl toplam 1 milyar 840 milyon TL'Lik vergi tahakkuk edildiğini kaydetti.

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Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Cemal Demir, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı yaptığı ziyarette, şanlıurfa'da 56 bin vergi mükellifinin bulunduğu, mükelleflerden geçen yıl toplam 1 milyar 840 milyon TL'Lik vergi tahakkuk edildiğini kaydetti.Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Cemal Demir, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında bu yıl 28'inci kutlanan Vergi Haftası nedeniyle Vali Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Tuna, vergi vermenin kutsal olduğunu ve bir devlet için olmazsa olmaz bir öneme sahip olduğu gerçeğinin herkes tarafından kabul edildiğini belirterek, "Tüm vergi dairesi ve ilgili kurum çalışanlarımızın haftasını kutluyorum. İnsanlar kazanacaklar, vergi verecekler, devletimizde bunları yatırıma dönüştürecek. Bu şekilde birbirini destekleyen bir sistemle kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için, devlete vergi gelirlerinin çok büyük bir önemi var. Geçmişe göre Türkiye bu konuda önemli bir mesafe aldı. Yine alacağımız mesafe var. Önemli olan bu konuda insanlara küçükken eğitimin verilmesi. İnsanlarda vergi verme bilincinin ve sorumluluğunun oluşturulması. Bunun çok iyi öğretilmesi gerekiyor. Eğitim kurumlarımızla da daha fazla işbirliği yapılmasında fayda var diye düşünüyoruz" dedi.Vali Tuna'ya yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Vergi Dairesi Başkanı Demir, Şanlıurfa'da 56 bin vergi mükellefi bulunduğunu ifade etti. 2016 yılında tahakkuk edilen vergi miktarının 1 milyar 840 milyon lira olduğunu kaydeden Demir, bunun şuanda 1 milyon 210 milyon liralık kısmının tahsil edildiğini ifade etti. Tahsilat artışında Şanlıurfa'nın Türkiye genelinde 3'üncü, Tahakkuk artışında ise 4'üncü sırada yer aldığına dikkat çeken Demir, Şanlıurfa'da 5 vergi dairesi, 7 adet bağlı vergi dairesi ve 250 personelle hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.Görüşmeye Vergi Dairesi Başkanlığı Grup müdürleri Umut Ekin, Muhittin Çelebi ve ilgili kurum yetkilileri de eşlik ettiği ziyarette, Vali Tuna, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Vergi haftasını kutladı.