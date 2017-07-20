20.07.2017 14:57:14

Şanlıurfa'da 22 Bylock'çu tutuklandı

Şanlıurfa'da Bylock kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 22 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 22 zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında öğretmen, hemşire, meslekten ihraç edilen polis, işçi ve esnafın da bulunduğu zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.