29.12.2016 21:09:55

Şanlıurfa'da 2 kapkaççı yakalandı

Şanlıurfa'da iki ayrı kapkaç olayına karışan iki zanlı yakalandı.

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Şanlıurfa'da iki ayrı kapkaç olayına karışan iki zanlı yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Eyübiye ilçesine bağlı Sarayönü Caddesi'nde meydana geldi. İki ayrı kapkaç olayında kadınların ellerinden telefonları alarak kaçan 2 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Yankesicilik büro ekipleri tarafından yakandı. Yakalanan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.