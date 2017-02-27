Şanlıurfa'da 10. kattan düşen kadın ağır yaralandı

27.02.2017 19:05:18
Şanlıurfa'da 10. kattan düşen kadın ağır yaralandıŞanlıurfa'da oturduğu apartmanın 10. katından düşen kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Veysel Karani Mahallesi'nde 27 yaşındaki Merve Fidan, oturduğu apartmanın çatı katından dengesini kaybetmesi sonucu önce ikinci katta bulunan balkon demirine ardından da bahçedeki ağaca çarparak yere düştü.
Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Fidan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.