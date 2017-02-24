24.02.2017 13:40:56

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde intihar girişimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bahçesinde 3 gün önce yaşanan silahlı intihar girişiminin ardından bu defa da Belediye Ek Hizmet Binasına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bahçesinde 3 gün önce yaşanan silahlı intihar girişiminin ardından bu defa da Belediye Ek Hizmet Binasına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.Edinilen bilgiye göre, belediyenin Paşabağı Mahallesi'ndeki 10 katlı Ek Hizmet Binasına çıkan kimliği belirsiz şahıs, intihar teşebbüsünde bulundu. Olay nedeniyle bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri branda açarken polisler ise güvenlik çemberi oluşturup vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın neden intihar etmek istediği ise öğrenilemedi. Şahıs yaklaşık bir saat sonra eylemini sonlandırırken meraklı vatandaşlar ise yaşanan olayı cep telefonuyla kaydetti.