29.01.2017 12:59:32

SANKO Onursal Başkanı Konukoğlu Gaptarım fuarı'nda

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Ar-Ge çalışmaları sonucu iş ve tarım makineleri sektörlerinde yerli ürünlerin ithaller kadar kaliteli olduğunu söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Ar-Ge çalışmaları sonucu iş ve tarım makineleri sektörlerinde yerli ürünlerin ithaller kadar kaliteli olduğunu söyledi.Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası tarafından diğer mesleki kuruluşların desteği ile 26 Ocak'ta Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve açılışı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş'in gerçekleştirdiği GAPTARIM Fuarı'nda, SANKO Holding şirketlerinden MST İş Mekinaları ve Başak Traktör stantlarını gezerek, tanıtımı yapılan makineleri inceledi.SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Tarım Makineleri Grup Başkanı Sami Konukoğlu ile Başak Traktör Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Bayramoğlu'nun bilgilendirmesi sonrasında araçları inceleyen Konukoğlu, iş makineleri ve traktör sektörlerinde sembol marka haline geldiklerine vurgu yaptı.GAPTARIM Fuarı'nın katılımcı ve ziyaretçi anlamında geçmiş yıllardan çok daha iyi olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, Ar-Ge çalışmalarına verdikleri önem sayesinde MST markası ile üretilen iş makineleri ve Başak Traktör modellerinin, sektörlerinin gözbebeği haline geldiğini kaydetti.Başak Traktör ve MST marka iş makineleri bünyelerinde kurdukları Ar-Ge merkezlerinin talebi yönlendirecek düzeyde başarılı performans sergilediklerini anlatan Konukoğlu, "GAPTARIM Fuarı'nda sergilenen değişik markaların stantlarını da gezdim, hepsi güzel iş çıkarmışlar ama MST iş makineleri ve Başak Traktör modelleri ile gurur duydum" ifadelerini kullandı.Konukoğlu, daha sonra MST İş Makineleri ve Başak Traktör satış elemanları, bayi ve yetkili servisleri ile fotoğraf çektirdi.Başak TraktörDüşük yakıt tüketimi, düşük bakım maliyeti, Türkiye çapındaki geniş satış ve servis ağı ile her zaman çiftçinin yanında olan Başak Traktör, yeni kabinli 100 ve 110 HP'lik yeni modelleri ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor.Kendine özgü, geleneksel mimari dokusu ile ünlü Antep evlerinden esinlenerek tasarlanan Başak Traktör standında sergilenen ve 47 HP'den, 110 HP'ye kadar olan tüm yeni modeller çiftçilerin beğenisine sunuldu.GAPTARIM Fuarı, tarım sektörünün GAP bölgesiyle birlikte tüm ülkeye tanıtıldığı en önemli ve en verimli buluşma noktası konumunda olup, Başak Traktörler uzman personel tarafından fuarı ziyarete gelen çiftçilere detaylı teknik bilgileri ile tanıtıldı.MST iş MakineleriYeni 6 Plus serisi bekoloderde operatör istek ve beklentilerine yanıt verecek şekilde yeniden tasarlanan arka joystickler, operatörlere hassasiyet gerektiren kazı, kaldırma, indirme gibi işlerde kolay kontrol imkânı sağlıyor.Ayrıca üzerindeki özel amortisör sistemi ile birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen joystick konsolları, operatörün istediği konumda sabitlenerek daha ergonomik bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunuyor.MST 6 Plus bekoloderde kullanılan yenilenmiş klima ve kalorifer sistemi sayesinde sıcak ve soğuk havalarda kabin içerisindeki ısı operatörün istediği dereceye getiriliyor. MST 6 Plus serisi kazıcı yükleyicilerinin ağır şartlara göre tasarlanan güçlü ön bom yapısı, en zorlu koşullarda bile güvenli bir operasyon imkanı sunarken, tüm modellerde standart olarak sunulan 1,2 m kapasiteye sahip 6 işlevli yükleme kovası ile rakiplerine oranla her kepçede daha fazla malzeme yükleme verimliliği elde etmektedir.MST İŞ ve Tarım Makineleri, ayrıca Türkiye'nin tek teleskopik forklift üreticisi olarak 7 metreden 17 metreye kadar 7 çeşit modelde yük kaldırabilen MST telehandler (teleskopik forkliftlerini) ve 1.6 ton ile 5.5 ton arasında 5 ayrı modelde mini ekskavatörü Gaziantep'teki fabrikasında üreterek yurtiçi ve yurtdışına satışını gerçekleştirmektedir.BAŞAK TRAKTÖRÜN TARİHÇESİTemeli 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör'ün Adapazarı'ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 275 dönüm araziye sahip.Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stokuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor.Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör'ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit traktör modeli bulunuyor.MST hakkındaSanko'nun iş makineleri sektöründeki şirketi MST İş ve Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimini Gaziantep'teki 42 bin metrekarelik kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde gerçekleştiriyor. Sanko çatısı altında MST markalı olarak üretilen bekoloder, teleskopik forklift (telehandler) ve mini ekskavatör, ülke sanayine önemli değer katmaktadır.MST, Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırmakta ve yeni teknoloji çalışmalarında bulunmaktadır. MST, Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge Merkezinde Türk Mühendis ve teknisyenleri yürütmektedir.SANKO HoldingSANKO Holding'in temeli 1904 yılında 7 dokuma tezgahı ile atıldı. Dördüncü ve beşinci kuşağın işbaşında olduğu SANKO'da yaklaşık 15 bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makineleri, bilişim, finans, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriliyor.