08.05.2017 15:51:59

SANKO Holding şirketi MST yeni ekskavatörünü tanıttı

SANKO Holding bünyesindeki MST İş ve Tarım Makinaları, KOMATEK 2017 Fuarında yeni paletli ekskavatörü ve teleskopik forkliftini tanıttı

SANKO Holding bünyesindeki MST İş ve Tarım Makinaları, KOMATEK 2017 Fuarında yeni paletli ekskavatörü ve teleskopik forkliftinin tanıtımını yaptı.

Holding açıklamasına göre, MST İş ve Tarım Makinaları, Ankara'da Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen KOMATEK 2017, 15. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarında yeni paletli ekskavatörü ile teleskobik forkliftini fuar katılımcılarının beğenisine sundu.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdür Yardımcısı İsmet Keskin, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Laçin Akçay, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı açılış programında firmanın yeni ürünleri dahil ürün gamı, sektör temsilcileri ve basına tanıtıldı.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İş ve Tarım Makinaları Grubu Başkanı Sami Konukoğlu konukları ağırlayıp bilgilendirdi.

MST iş ve Tarım Makinaları Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Uzun süren detaylı ve özenli tasarım ve mühendislik çalışmaları ile saha testleri sonucu iş makinesi sektörünün ihtiyaçları değerlendirilerek üretilen MST ekskavatör, KOMATEK Fuarında hedef kitlemiz olan müşterilerimizle buluştu. Gösterilen ilgiden memnunuz. KOMATEK Fuarında ilk defa sergilediğimiz 22 ve 30 ton sınıfındaki ekskavatörlerimizin yanı sıra, yeni teleskopik forkliftimiz ve ürün gamımızdaki 6 Plus ve 5 Plus bekoloderlerimiz ile hidrostatik teleskopik forkliftimiz yoğun ilgi gördü. Fuardan çok memnunuz. Özellikle sektörün dinamiğinin artması ve makine sektöründe yerli üretimin geldiği noktanın görülmesi açısından önemli bir fuar oldu.

MST paletli ekskavatörleri geliştirirken, sektörün ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yüksek güç, performans ve dayanıklılığın yanı sıra, düşük yakıt tüketimi ve işletme maliyetinde tasarrufu hedefledik. MST ekskavatörlerde kullanılan tüm komponentler dünya çapında bilinen ve tanınan markalardan seçilmiş olup, güçlü - dayanıklı bir yürüyüş takımı ve fabrika bünyesinde ileri teknoloji ile üretilen bom, arm ve kepçe grubu ile donatılmıştır. Kabin konforu ve ergonomi açısından sınıfının tüm gerekliliklerini yerine getiren MST ekskavatörler, operatörlerine uzun ve yorucu çalışmalarda sağlıklı bir çalışma ortamı sunmaktadır."





- "Yüksek konfor, ergonomi ve estetiği müşteri beğenisine sunmaktayız"





Karlı, fuarda ilk defa sergiledikleri MST'nin yeni teleskobik forkliftine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"MST olarak, Türkiye'nin ilk ve tek yerli teleskopik forklift üreticisiyiz. 7 metreden 17 metreye kadar 7 çeşit modelde teleskopik forklift üretimimiz Gaziantep'teki modern tesislerimizde devam ediyor. Şimdi bu ürün grubuna powershift şanzımanlı yeni üyeleri ekliyoruz. Yeni teleskopik forklift serisinde kabin tasarımı da tamamen yenilenmiş olup, yüksek konfor, ergonomi ve estetiği müşteri beğenisine sunmaktayız.

Artık 18 metre erişim mesafesine ve 4 ton taşıma kapasitesine ulaşan yeni MST teleskopik forkliftler üretiyoruz. Ayrıca farklı arazi koşullarında makinanın denge sistemini artırması için müşteri talepleri doğrultusunda SWAY özelliği eklenmiştir."

Fuarda Yeni 6 PLUS Serisi bekoloderlerin de ziyaretçiler ve müşteriler tarafından ilgi ile incelendiğini vurgulayan Karlı, "Yeni MST 6 Plus bekoloderde operatörün konforu ve ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen yeni kabin tasarımına ek olarak yenilenmiş klima ve kalorifer sistemi sayesinde sıcak ve soğuk havalarda kabin içerisindeki ısı operatörün istediği dereceye rahatlıkla getirilebiliyor" ifadesini kullandı.

Karlı, kabin yalıtımının da ciddi oranda artırılarak gereksiz ısı kayıplarının önüne geçildiğini, aynı zamanda dış ortamdan kaynaklanan seslerin kabin içerisinde operatöre yarattığı rahatsızlığın minimum seviyelere çekildiğini anlattı.

MST'nin fuarda Türkiye'nin tek yerli mini ekskavatör üreticisi olarak 1,6 ton ile 5,5 ton arasında 5 ayrı modelde mini ekskavatörünü farklı ataşman seçenekleri ile sergilediklerini belirten Karlı, hedef kitleye MST mini ekskavatörlerinin her sektörün ihtiyacına yönelik kullanılabileceğini gösterdiklerini bildirdi.

İş makinası sektörünün ihtiyaçlarından birisi olan eğitimli operatörler için MST mühendislerinin katkısı ile geliştirilen eğitim simülatörü de fuarda sergilendi.

Simülatör ile farklı senaryolarda eğitim verilebiliyor. Operatör ne kadar yakıt tüketiyor, makineye ne kadar zarar veriyor, işi ne kadar sürede yapıyor gibi birçok kriterleri var. Simülatör, işi doğru öğrettiği için hem iş hacmi artıyor hem de doğru alışkanlık kazandırıyor.

Düz ve engebeli araziler olmak üzere çeşitli sürüşler, bir kazıcı yükleyici ve yükleyicinin yapabileceği tüm uygulamalar ve ataşman değiştirme, boru döşeme, hendek kazma, toprak yükleme, kazı gibi senaryolar bulunuyor.