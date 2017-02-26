26.02.2017 15:39:01

'Sandık güvenliği teminat altındadır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran: - 'Sosyal medyada seçim sonuçlarıyla oynanabildiği yönündeki söylentilere itibar etmeyin, sakın bunlara kanmayın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, sandığımıza sahip çıkacağız. Siz oyunuza sahip çıkın' - 'Bütün Türkiye emin olsun ki, sandık güvenliği teminat altındadır. Ne anketlere inanın ne de seçim sonuçlarına hile yapılacağına. Gidin oyunuzu kul

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, sosyal medyada seçim sonuçlarıyla oynanabileceği yönündeki söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bütün Türkiye emin olsun ki, sandık güvenliği teminat altındadır. Ne anketlere inanın ne de seçim sonuçlarına hile yapılacağına." dedi.

Halk oylaması çalışmaları kapsamında Güngören Menderes Caddesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelen Cankurtaran, açıklamalarda bulundu.

Evet'e gerekçe bulamayan iktidarın anketler üzerinden halkın tercihini etkilemeye çalıştığını savunan Cankurtaran, "Buradan herkese şunu söylüyorum. AKP'nin bundan sonra yapacağı anketlerde göreceksiniz ki, çok farklı yorumlar gelecek. Bunun amacı, halkın 'nasıl olsa ben oy versem de vermesem de evet çıkacak' demesini sağlayarak sandığa gitmesini engellemektir. Tüm Türkiye'ye Güngören'den seslenelim. Anketlerde sonuç yüzde 99 'evet' diye çıksa dahi sandığa gidip mutlaka oyunuzu kullanın." diye konuştu.

Sandığa gitme oranı yükseldikçe "evet" karşıtı oyların artacağını ileri süren Cankurtaran, sosyal medyada seçim sonuçlarıyla oynanabildiği yönündeki söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cankurtaran, şöyle devam etti:

"Sakın kanmayın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, sandığımıza sahip çıkacağız. Siz oyunuza sahip çıkın. Sandık için hiç görülmemiş sayıda halkımızdan 'biz de sandıkları korumak istiyoruz' diye talep geldi. Bütün Türkiye emin olsun ki sandık güvenliği teminat altındadır. Ne anketlere inanın ne de seçim sonuçlarına hile yapılacağına. Gidin oyunuzu kullanın. Oy koruma işlemi halkımızla beraber teminatımız altındadır, hiç şüpheniz olmasın. Geçenlerde burada 'anket yapıyoruz' diye dolaşanlar olmuş. Bakın tek sebep olumsuzluk yaratmaktır. Türkiye bu oyuna gelmeyecek."

Vatandaşlarla görüşüp konuştuklarında halkın kendilerine; ülke için en büyük problem olarak terörü, kendileri için ise geçim sıkıntısını gördüklerini ilettiklerini dile getiren Cankurtaran, ekonomik gidişat konusunda hükümeti eleştirdi.

AK Parti'nin iktidarından önce Türkiye'nin her yıl 5.1 oranında büyüdüğünü ancak şimdilerde büyüme oranının 3.3'e gerilediğini aktaran Cankurtaran, sözlerini şöyle tamamladı:

"O çok karanlık dönem dedikleri koalisyon dönemlerinde bile mesela Refahyol iktidarında işsizlik 6.7 iken AKP döneminde 12.1'e yükselmiş durumda. Üstelik kayıt dışı işsizliği de işin içine alırsak gerçek işsizlik yüzde 20'lere ulaşıyor. Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Kış boyunca her eve 300 ile 700 lira arasında doğal gaz faturası geliyor. Elektrik, su faturası ödenemez duruma gelmiş. Bu referandumda hayır oyu vererek bu durumdan memnun olmadığımızı ifade edeceğiz. Aksi takdirde diyecekler ki 'demek ki vatandaş memnun. Biz tam gaz devam edelim.' Yani bu referandumda oylayacağımız hususlardan biri de geçim sıkıntısıdır. Onun için hayır diyoruz. Hayır'da hayır vardır. Vatan için hayır'lar hayırlı olsun diyoruz."

Açıklamanın ardından Cankurtaran ve beraberindeki CHP'liler esnafı dolaştı. Cankurtaran, vatandaşlarla görüşürken Ahmet Batur isimli bir kişi halk oylamasında "Evet" verilmesi gerektiğini savundu. Cankurtaran ise neden "Hayır" verilmesi gerektiğini gerekçeleriyle Batur'a anlattı. Daha sonra CHP'li heyet buradan ayrıldı.