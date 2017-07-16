16.07.2017 12:46:43

Sanchez ayrılık sinyallerini verdi

Arsenal forması giyen Alexis Sanchez, Devler Ligi'nde oynamak istediğini söyleyerek takımdan ayrılma sinyalleri verdi.

Arsenal forması giyen Alexis Sanchez, taraftarlarını üzen bir açıklama yaptı. Sözleşme uzatmadığı için uzun süredir takımdaki geleceği tartışma konusu olan 28 yaşındaki Şilili golcü, milli maç sonrası yaptığı açıklamada,

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Ancak bu yalnızca benim kararım değil. Arsenal'in ne yapacağını görmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi Arsenal uzun yıllar sonra ilk kez Devler Ligi'nde katılım hakkı elde edememişti.