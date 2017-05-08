08.05.2017 15:32:00

Sancaktepe'de Gençlik Oyunları başladı

Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gençlik Oyunları renkli görüntülere sahne olan açılış töreniyle başladı. Törene, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de katıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gençlik Oyunları renkli görüntülere sahne olan açılış töreniyle başladı. Törene, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de katıldı.Bu yıl ilki Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Oyunları düzenlenen törenle başladı. 5 gün sürecek olan Gençlik Oyunları'nın ilk günü birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Gençlik Oyunları'nda liseli öğrenciler kaygan zemin, üçlü çuval yarışı, tekerlek yarışı, denge yarışı, köprü yarışı, potadam yarışı, dizme basamak, halat çekme, potabardak ve merdiven ayaklar yarışmalarında birbirleri ile mücadele edecek. Gençlik Oyunları'nın açılışı Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in katıldığı törenle başladı."Yarışmalar arkadaşlığı bize öğretiyor"Açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Güzel bir bahar günündeyiz, festival Cuma gününe kadar devam edecek. Burada farklı okullardan öğrencilerimiz birbirleri ile yarışacaklar. Yarışmalar her ne kadar sembolik olsa da arkadaşlığı, takımdaşlığı ve birlikte hareket etmeye bize öğretiyor. Onun için de bu tür organizasyonları önemsiyoruz. 4 okulumuz ilçemizin eğitimi, birikimi, donanımı ile en güzel okulları olarak yer alacak. Samandıra Endüstri Meslek Lisesi, Sarıgazi Meslek Lisesi, Fatih Borsa Ticaret Lisesi, Asbayraklar İmam Hatip Lisesi yarışacak. Bu okullar ilçemizin simgeleşmiş okulları. Burada yarışmaya katılacak kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Tüm yarışmacılarımızı da yarışma başlamadan gönülden birinci ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.