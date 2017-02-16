17.02.2017 08:56:04

Sancaktepe'de 179 girişimci sertifikalarını aldı

Sancaktepe Belediyesi ile KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursunu başarıyla bitiren 179 girişimci sertifikalarını aldı.

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Sancaktepe Belediyesi ile KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursunu başarıyla bitiren 179 girişimci sertifikalarını aldı.Sancaktepe Belediyesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi(KOSGEB) işbirliğiyle düzenlenen girişimcilik kursunu başarıyla bitiren 179 girişimci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Sancaktepe Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesinde gerçekleşen törene Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, KOSGEB yöneticileri ile kursiyerler katıldı.Törende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Belediye olarak halkımızın daha müreffeh bir zemin üzerine refah seviyesi geliştirerek huzur içinde yaşayacağı ortamların oluşması lazım. Özellikle kalkınmanın yerelden başlayacağına inanan biri olarak halkımızın ekonomik gelişimine sosyal yaşamına katkı verecek her türlü imkanların değerlendirilmesinde belediye olarak aracılık yaptık. Bugün burada sertifika alacak 179 kişi var. Bugüne kadar 439 kursiyerimiz olmuş. Farklı zamanlarda sertifikalarını almışlar. Bugün de 179 kursiyerimiz var. Bu kursiyerlerimizi yürekten alkışlıyorum. Böyle bir fırsat varsa bunu niye değerlendirmeyelim dediniz düşündünüz araştırdınız ve sertifika almaya hak kazandınız" dedi.Başkan İsmail Erdem'in konuşması sonrasında isimleri tek tek okunan 179 kursiyer, Başkan Erdem ve Kaymakam Çakıroğlu'nun elinden KOSGEB girişimcilik sertifikalarını aldı.