21.02.2017 17:34:39

Sancaklıbozköy'ün altyapı sorununa yeni proje

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Şehzadeler Sancaklıbozköy Mahallesi'deki kanalizasyon problemini çözmek için başlattığı proje çalışmalarında sona gelindi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Şehzadeler Sancaklıbozköy Mahallesi'deki kanalizasyon problemini çözmek için başlattığı proje çalışmalarında sona gelindi.Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nin kanalizasyon problemine de son veriyor. Mahallede yaşanan sıkıntıyı sona erdirmek amacıyla bir süre önce çalışmalarına başlayan MASKİ, imalatı yapılacak olan işin proje hazırlıklarında sona geldi. MASKİ mahallede bin 600 metrelik kanalizasyon hattı inşa ederek, imara yeni açılan bölgede ikamet eden vatandaşların sorununu ortadan kaldıracak.Proje çalışmalarının akabinde ekipler tarafından başlatılacak inşaat uygulaması öncesinde Kanalizasyon Daire Başkanı Hasan Patel de mahalleye giderek, konuyla ilgili incelemelerde bulundu. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sorunları yerinde tespit ettiklerini ve bunlara yönelik çözümler geliştirdiklerini ifade eden Daire Başkanı Hasan Patel, "Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'un talimatıyla Sancaklıbozköy Mahalle'mizde yaşanan problemin önüne geçmek için çalışmalarımıza geçtiğimiz haftalarda başladık. Arkadaşlarımız ilgili proje çalışmalarında sona geldiler. En kısa süre içerisinde de inşasına başlayarak vatandaşlarımız için sorun teşkil eden kısımda hem araç geçişi rahatlayacak, hem de çevredeki kötü görüntüyü ve kirliliği ortadan kaldırmış olacağız" dedi.