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Sancak'ta 15 Temmuz için Türkçe hutbe!
Sırbistan ile Karadağ arasında bölünmüş olan Sancak bölgesinin Tutin şehrinde 15 Temmuz için Türkçe hutbe okundu.
Küçükçekmece’de silahlı çatışma
Küçükçekmece’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı uzun namlulu silahlarla çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 3 kişi yaralanırken, mahallede süren gerginlik yüzünden olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.
Sancak'ta 15 Temmuz için Türkçe hutbe!
Sırbistan ile Karadağ arasında bölünmüş olan Sancak bölgesinin Tutin şehrinde 15 Temmuz için Türkçe hutbe okundu.
Tersaneden yeni çıkan gemi kıyıya doğru sürüklendi
Boğaz'ın Sarıyer açıklarında römorkör yardımıyla tersaneye çekilen bir kuru yük gemisi, şiddetli rüzgar yüzünden sürüklendi. Gemi kıyıya 250 metre kala tekrar römorkörün kontrolüne girerken, büyük bir faciadan dönüldü.
Kız alıp verme kavgası: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken, 5’si ağır 9 kişi yaralandı.
Motosikletlinin şovu yaşlı adamı canından etti
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı bir adamın yoldan karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada tek tekerleğinin üzerinde giden bir motosiklet talihsiz adam çarpıyor. Yerde kalan adam hayatını kaybederken hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalan motosikletli ise koşarak olay yerinden kaçıyor.
Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un yıldönümünde şehitler için şiir okudu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz klibi
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde 'Vakit Gelir' isminde bir klip hazırlandı.
Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti, kulağından örümcek çıktı!
Hindistan'da yaşanan olayda 49 yaşındaki kadın baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Kulağın içine ilaç dökülmesinden biraz sonra kulağın içerisinden örümceğin çıkış anı kamera tarafından işte böyle görüntülendi...
UEFA Avrupa Ligi kurası çekildi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz - Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray ise 2. turu geçmesi halinde Inter Bakü - Fola Esch maçının kazananıyla eşleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'a özel şiir seslendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a özel seslendirdiği 'Söyle Çocuk' şiiri ilk kez TGRT Haber ekranlarında yayınlandı.
Kilometrede 1 kuruş yakan hibrit araç ürettiler
Karadeniz Teknik Üniversiteli (KTÜ) 7 öğrenci kilometrede 1 kuruş yakan çevre dostu hibrit araç geliştirdi. Öğrenciler 'Yavuz' ismini verdikleri araçlarıyla 2018 senesinde Londra'da düzenlenecek yarışmada dünya şampiyonluğu hedefliyor.
Biltaci mahkeme heyetine böyle rest çekti
Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'nin yaptığı savunmanın görüntüleri internette yayınlandı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Biltaci'nin, 'Sizden hiçbir şey talep etmiyorum. Beni idam etmeniz büyük bir şereftir.' diyerek mahkeme heyetine rest çektiği görülüyor.
Afrika'da yaz serinligi: Karpuz suyu
Yaz aylarında sıcaklıklar yükselirken Afrika'da her yerde olduğundan daha yüksek seviyelere ulaşıyor ve bu memleketlerde karpuz yenilmekten çok, içiliyor...
Mısırlı Şeyh Muhammed Zebadi'den Türkiye duası!
15 Temmuz'un yıldönümüne yaklaşırken bir yılı dolan darbe girişimine dair paylaşımlar da hatırlanmaya başlandı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan videolardan biri de Mısır'lı Şeyh Muhammed Zebadi'nin Türkiye duası. Şeyh, Mısır'da yaşanan darbe girişimi sırasında Türkiye'ye sığınmış, 21 Temmuz 2016'da devam eden protesto gösterilerinde de İMKANDER'in çağrısıyla biraraya gelen Türkiye'deki sığınmacılar eşliğinde 15 Temmuz'dan zaferle çıkıldığı için dua etmişti.
İbrahim Kalın 15 Temmuz şehitleri için söyledi...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Erol Parlak, 15 Temmuz yıl dönümü yaklaşırken şehitler için anlamlı bir türkü seslendirdi.
Kıyıya vuran yunusu kurtarma çabası kamerada
Fatih Ahırkapı açıklarında geçtiğimiz günlerde ağzına olta saplanması nedeniyle ağır yaralı bir halde karaya vuran yunus balığını kurtarmak için yapılan mücadele kameralarca saniye saniye kaydedildi. Sedye ile denizden karaya çıkartılan yunus balığı, yetkililerin bulunamaması nedeniyle telef oldu. Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından sedyeyle karaya çıkartılan yunusun cesedi, yaklaşık 12 saat sonra çöp toplama teknesiyle götürüldü.
İstanbul'a sağanak yağış sürprizi
Günlerdir devam eden sıcak havanın ardından bugün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların ilk defa yayınlanan görüntüleri!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı. 34 kişinin şehit olduğu olaylarla ilgili 135'i tutuklu, 143 darbeci asker hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye 15 Temmuz gecesi, 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların MOBESE'ye yansıyan görüntüleri de girdi. İşte ilk defa yayınlanan o görüntüler...
İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'da namaz için direnen Filistinli'yi böyle vurdu!
İsrail, ilk defa Mescid-i Aksa'da cuma namazını yasakladı. Bu sabah 3 Filistinli genç, İsrail askerlerine saldırı düzenledi. Olaylar sırasında 3 İsrail askeri yaralandı. 3 genç İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Olay sonrası bugün Cuma Namazı yaskalandı.
Konya'da büyük orman yangını!
Konya'da ormanlık alanda çıkan ve hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Koşu bandıyla uyuşturucu kaçakçılığı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, koşu bandının içerisine gizlenmiş pipetlerde yurt dışına gönderileceği değerlendirilen 40 bin tablet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şov yapayım derken ölümden döndü
Kağıthane Tüneli’nde arkadaşlarıyla şov yapmak isteyen motosikletli maganda faciaya davetiye çıkardı. Tünel içerisinde tek teker giderken takla atarak yerde sürüklenen motosikletlinin o anları arkadaşının kask kamerasına işte böyle yansıdı...
Boğayı bıraktılar, adama saldırdılar!
İspanya’da düzenlenen San Fermin Boğa Festivali'nde, yasak olmasına rağmen boğanın kuyruğunu çeken şahıs darp edildi.
Alzheimer hastası turist İstanbul’da kayboldu
Eşiyle birlikte Cezayir’den İstanbul’a tatile gelen 72 yaşındaki Alzheimer hastası turist Benyusuf Muhsin’den 9 gündür haber alınamıyor.
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