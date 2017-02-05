05.02.2017 11:13:29

Sanayiciler ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV indiriminden memnun

ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV indirimini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 'Bu karar geçmekte olduğumuz sıkıntılı sürece olumlu katkı sağlayacak' dedi.

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ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV indirimini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Bu karar geçmekte olduğumuz sıkıntılı sürece olumlu katkı sağlayacak" dedi.KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 30 Nisan'a kadar ÖTV'nin sıfırlanması ve KDV indirimini değerlendirdi. Alınan karardan dolayı hükümete teşekkür eden Hiçyılmaz, bu kararın piyasaya olumlu katkı sağlayacağını ve piyasayı canlandıracağını belirtti.Hiçyılmaz, "Hükümetimiz tarafından açıklanan dayanıklı tüketim mallarındaki ÖTV'nin sıfırlanması ve mobilyada KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi hususu bizim iş dünyası olarak hükümetten talebimizdi. Dolayısıyla bu kararın alınmış olunmasından dolayı bu sektördeki üyelerimiz adına ve tüm iş dünyası adına hükümetimize teşekkür ediyorum. Piyasanın malum sebeplerden dolayı zaman zaman şikayetlerle karşılaşıyoruz. Biraz durgunluktan ve özellikle bazı sektörlerde çok durgun olmasından şikayet ediyordu. Özellikle dayanıklı tüketim mallarında iş yapan üyelerimizin şikayetleri vardı. Bizde bunu zaman zaman dile getiriyorduk. Bu alınmış olan karar sadece dayanıklı tüketim mallarındaki iş yapan üyelerimizin değil, onların bir eko sistem içerisinde diğer sektörlere de katkısı olacaktır diye düşünüyorum. İktisatçı deyimi ile çoğal etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla alınmış olan bu kararın tüm sektörlere olumlu manada sirayet edeceğini ve şuanda içinden geçmekte olduğumuz sıkıntılı sürece olumlu manada katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Hiçyılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:"Mobilya sektöründe alınan ürünlerdeki KDV'nin yüzde 8 ama satılırken yüzde 18 olmasının yarattığı bir sıkıntı söz konusuydu. Şimdi KDV'nin yüzde 8'e indirilmiş olması hem dengeyi sağlayacak hem de mobilya sektöründeki fiyatların daha da aşağıya inmesi bakımından fayda sağlayacak. Dolayısıyla daha çok mal satılacaktır ve piyasada büyük bir hareketlenme olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biz genel olarak ekonominin nasıl olduğunu değerlendirirken, konut satışlarına, otomobil satışlarına ve dayanıklı tüketim mallarının satışlarına bakarız. Konutta faizlerin indirilmiş olması zaten bir hareketlilik sağlamıştı. Otomobilde de artan bir satış söz konusudur. Bu alınan tedbirlerle de dayanıklı tüketim malları ve mobilya sektöründe de hareketliliğin olacak olması ekonomimiz bakımından ve şu durgunluğun atlatılması bakımından en azından Nisan sonuna kadar çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu sektördeki üyelerimizde biraz olsun nefes alacaklardır."