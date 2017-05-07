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Sanayi üretimi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı
08.05.2017 11:12:03

Sanayi üretimi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı

TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılı Mart ayı sanayi üretim endeksi rakamlarına göre sanayi üretimi bir önceki Şubat ayına göre yüzde 1,3 oranında arttı.

TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılı Mart ayı sanayi üretim endeksi rakamlarına göre sanayi üretimi bir önceki Şubat ayına göre yüzde 1,3 oranında arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2017 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

En yüksek artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6,4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti. En yüksek artış deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 23,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 9,1 ile elektrikli teçhizat imalatı ve yüzde 5 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

En fazla azalış temel eczacılık ürünlerinin imalatında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 9,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 5,7 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 4 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı takip etti.

Sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı

2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi

üretimi yüzde 1,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,2 arttı.
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