27.02.2017 10:04:52

Sanayi işgücü girdi endeksleri açıklandı

Sanayide dördüncü çeyrekte istihdam azalırken, çalışılan saat ve brüt ücret-maaş arttı.

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Sanayide dördüncü çeyrekte istihdam azalırken, çalışılan saat ve brüt ücret-maaş arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) sanayi işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 azalırken, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,2 azaldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 azalırken, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 azaldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret - maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,5 artarken, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,9 arttı.