20.02.2017 11:04:49

Sanayi adım adım güzelleşiyor

İZKA'nın desteğiyle hayata geçecek olan Efes Sanayi Güzelleştirme Projesi adım adım gerçekleşmeye devam ediyor.

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İZKA'nın desteğiyle hayata geçecek olan Efes Sanayi Güzelleştirme Projesi adım adım gerçekleşmeye devam ediyor.Spor kompleksi, ulaşım ve alt yapı sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar ile ihtiyaçların karşılanmasına yönelik mini sosyal donatı alanından Efes Sanayi Sitesinin alt ve üst yapısını baştan aşağı değiştirecek olan proje ile ilgili bilgi veren Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı Başkan Bakıcı, "Efes Sanayi Sitesi Güzelleştirme Projesiyle üç aşamalı bir proje gerçekleşiyor. Bu projenin içerisinde yolların, tretuvarların, parkların yapımı var. Yine sanayimizin ihtiyacı olan WC'ler ve buna ek olarak spor tesisleri yapımı var. Bunlar projenin sosyal donatı olarak adlandırdığımız kısımlarıdır" dedi.İZKA desteğiyle gerçekleştirilen projenin amacının Efes Sanayi Sitesini bugün olduğundan çok daha rahat ve huzurlu bir hale getirmek olduğunu dile getiren Başkan Bakıcı, "Sanayi esnafımızın çok daha sağlıklı, huzurlu bir ortamda müşterilerini karşılaşması ve onları gönül rahatıyla burada misafir edilmesi önemli. Ulaşımın daha rahat sağlanması için yeni yol yapım çalışmaları da devam ediyor. Sanayi sitemizin ulaşımı açısından bu yolun açılması önemliydi. Bu yolu açıp tamamına erişir şekilde tamamlayarak diğer yollarla bağlantısı da sağlanmış oluyor" diye konuştu. 916 bin 220,15 TL'lik kısmının İZKA tarafından karşılandığı projenin toplam maliyeti ise 1 milyon 221 bin 626,87 TL