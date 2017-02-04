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Sanatlarını icra edecekleri yer bulamıyorlardı Şimdi festivali yapılıyor
05.02.2017 00:45:40

Sanatlarını icra edecekleri yer bulamıyorlardı Şimdi festivali yapılıyor

Gruplar kurup, sanatlarını icra edecekleri yerler bulmakta sıkıntı yaşayan Oda Müziği Müzisyenleri için bu yıl ikincisi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen '2. Bisanthe Oda Müziği Festivali' başladı.

Gruplar kurup, sanatlarını icra edecekleri yerler bulmakta sıkıntı yaşayan Oda Müziği Müzisyenleri için bu yıl ikincisi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Bisanthe Oda Müziği Festivali" başladı.

'2. Bisanthe Oda Müziği Festivali'ne Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, '2. Bisanthe Oda Müziği Festivali' Genel Yönetmeni Kemal Küçük'ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Cihat Aşkına, Orkestra İstanbul, Oğuzhan Balcı şefliğinde eşlik etti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinden 8 gün sürecek olan Oda Müziği Festivali hakkında açıklamada bulunan '2. Bisanthe Oda Müziği Festivali' Genel Yönetmeni Kemal Küçük, bu alanda her gün yeni gruplar kurulduğunu, ve çok değerli müzisyenler yetiştiğini ifade ederek, "Onlar gruplarını kuruyorlar ama kendi sanatlarını icra edecekleri yerler bulamıyorlar. İşte bu festival örnek olup, bu gibi festivaller çoğalırsa bu gruplarımızın geleceği için çok önemli yollar açılmış olur" dedi.

"Klasik Müzik dünyasında, en önemli türlerden biridir"

Genel Yönetmen Kemal Küçük, gazetecilere yaptığı konuşmasının devamında, "'2. Bisanthe Oda Müziği Festivali' Türkiye'de bir ilçe belediyesinin gerçekleştirdiği ilk geniş kapsamlı oda müziği festivalidir. Başkanımız Ekrem Bey, bana 'Ne yapabiliriz' dediği zaman, aklıma gelen ilk fikir, bir oda müziği festivaliydi. Çünkü Oda Müziği Klasik Müzik dünyasında, en önemli türlerden biridir. O koca koca besteciler, dünyanın en tanınmış bestecileri, en önemli eserlerini oda müziğinde vermiştir. Çünkü zamanın şartlarına göre besteledikleri büyük formdaki besteler yerine, tamamen kendi içlerinden geçen, kendi güçlerini gösterebilecekler en önemli form olarak Oda Müziğini görmüşlerdir. Oda Müziği grupları vasıtasıyla da müziği halka ulaştırdılar. Oda Müziği adından da belli olacağı gibi, Büyük salonlarda değil, daha küçük kapasiteli salonlarda direk dinleyiciyle yakın ilişki içinde yapılan 4'lü 5'li 7'li 8'li 10'luya kadar gruplardan oluşan enstrümanlar tarafından seslendirilir" şeklinde konuştu.

"Sanatlarını icra edecekleri yerler bulamıyorlar"

Genel Yönetmen Kemal Küçük konuşmasının devamında Türkiye'de Oda Müziği geleceği olan en önemli dallardan biri olduğunu ifade ederek, "Ama ne yazık ki Oda Müziği'ne yer veren festivaller salonlar son derece azdır. Halbuki bu alanda her gün yeni gruplar kuruluyor. Çok değerli müzisyenler yetişiyor. Onlar gruplarını kuruyorlar ama kendi sanatlarını icra edecekleri yerler bulamıyorlar. İşte bu festival örnek olup, bu gibi festivaller çoğalırsa bu gruplarımızın geleceği için çok önemli yollar açılmış olur. '2. Bisanthe Oda Müziği Festivali' yakın gelecekte bence Türkiye sınırlarını aşıp, uluslararası alanda da çok tanınan çok değerli bir festival haline gelecek. Amacımız bu hedefimizde budur" diyerek konuşmalarını noktaladı.

"Türkiye'deki Oda Müziği Festivali'nin en iyisi Bisanthe'dir"

Programda gazetecilere açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise "Genel Sanat Yönetmenliğini Sayın Kemal Küçük'ün yaptığı bu yılda 2'ncisini yaptığımız artık bir Tekirdağ, Trakya klasiği haline gelmiş Süleymanpaşa Belediyesi '2. Bisanthe Oda Müziği Festivali' açılışındayız. Tekirdağlılar, Trakyalılar inanılmaz konserler seyredecekler. Bu akşam Dünyaca tanınmış Türk Kemancısı Cihat Aşkın'ın izleyeceğiz. İddia edebilirim ki Türkiye'deki Oda Müziği Festivali'nin en iyisi Bisanthe'dir Süleymanpaşa Belediyesi bu konuda iddialıdır ve iddiasını sürdürecektir, devam edecektir. Süleymanpaşa, Türkiye'nin, Trakya'nın sanat merkezi haline gelecektir" diye konuştu.

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