27.07.2017 08:25:40

Sanatçılardan Kudüs'e destek

Bir grup sanatçı ve medya mensubu, İsrail'in uygulamaları nedeniyle gerginliğin yaşandığı Kudüs'e destek amacıyla kampanya başlatmaya hazırlanıyor.

Sanatçı Ali Nuri Türkoğlu, iletişimci Çetin Erdem, oyuncu ve yazar Mehmet Sadi Bayazıt, yapımcı ve yönetmen Fatih Özbay ve yazar Mustafa Sefa Güvenir'in düzenleyicisi olduğu kampanyaya, fikir aşamasında dahi birçok destek geldi.

Oyuncu Necati Şaşmaz, şarkıcı Nadide Sultan, yönetmen Nazif Tunç, Osmanoğlu ailesi ile pek çok sanatçı, sunucu ve medya mensubu kampanyaya desteğini açıkladı.

Kampanyanın organizatörlerinden sanatçı Ali Nuri Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün detaylarını kamuoyuyla paylaşmayı planladıkları kampanyaya desteğin çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

Bir süredir Kudüs'te devam eden İsrail ablukasına, işlenen insanlık suçlarına ve ibadet özgürlüğüne yönelik engellemelere karşı tepkilerini göstermek istediklerini ve bu amaçla girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Türkoğlu, Kudüs için ayaktayım, çünkü insanım" sloganlı kampanyaya katılmak isteyenler, özçekim videolarını "kudusicinayaktayim@gmail.com" adresine yollayabileceklerini, bu elektronik posta adresinde toplanan videoların aynı gün aynı saatte başlamak üzere art arda yayımlanacağını aktardı.

Merkeze insanı oturtan bir çalışma yaptıklarını ifade eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin ağzında aynı sloganın olması yek vücut olduğumuzun resmi olması açısından mühimdir. 'Kudüs için ayaktayım, çünkü insanım' diyenlerden isteyenler, Türkçe slogandan sonra, İngilizce versiyonu olan 'I'm standing for Quds, because I am a human'ı da ilave edebilirler. Filistin'de Müslüman ve Hristiyanların yaşadığını herkes biliyor. Ancak biz insan üst kimliğiyle mesajımızı vermek istiyoruz. 'İnsan olan buna müdahale eder, kötü muameleye müsaade etmez' diyoruz. Filistin Büyükelçiliği de perşembe günü başlayacak kampanyayla yakından ilgileniyor. Kampanyanın sonunda tüm katılımcılara teşekkür edilecek ve ekstra sürprizler olacak."