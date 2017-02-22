22.02.2017 11:34:46

Sanatçılardan birlik beraberlik mesajı

HAKKARİ (İHA) â€' Hakkari'de çekimleri yapılan 'Çepik' programında sanatçılar birlik ve beraberlik mesajları verirken, Vali Cüneyit Orhan Toprak sanatçılarla halay çekti. Program öncesi kuzulara fön çekilmesi ilginç görüntülere neden oldu.

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HAKKARİ (İHA) â€" Hakkari'de çekimleri yapılan 'Çepik' programında sanatçılar birlik ve beraberlik mesajları verirken, Vali Cüneyit Orhan Toprak sanatçılarla halay çekti. Program öncesi kuzulara fön çekilmesi ilginç görüntülere neden oldu.Sanatçı Aydın Aydın ve beraberindeki sanatçılar, TRT Kurdi'de yayınlanan Çepik (alkış) programı öncesi bir kuaförde hazırlık yaparken, beraberinde getirdikleri kuzuların tüylerine de fön çektirdiler. Kuzuları kucaklarına alan sanatçılar, kuaför koltuğunda oturarak türküler seslendirdi. Daha sonra programa çarşı merkezinden yürüyerek giden sanatçılar, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, Hakkari'den Türkiye'ye kardeşlik mesajı verdi.TRT Kurdi'de canlı yayınlanan programa katılan birbirinden ünlü sanatçılar, tek tek sahne alarak türküler seslendirdi. Hakkari'nin yöresel yemekleriyle kıyafetlerinin tanıtıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu. Sanatçı Aydın Aydın, Vali Toprak ve eşi Funda Toprak'a çiçek takdim ederken, Vali Toprak ise tüm sanatçılara yörenin hakiki karakovan balını ve birer plaket takdim etti. Program sonunda sahneye davet edilen Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Funda Toprak, sanatçılarla kol kola girerek halay çekti.Daha sonra bir açıklama yapan Vali Toprak, coşkuyu görünce mutlu olduğunu belirterek, "Aydın Aydın kardeşim ile beraber gelen çok önemli sanatçılarla neşeli dakikalar geçirdik. Bu güzel vatan köşesine bütün Türkiye'yi bekliyorum. Buranın güzel coğrafyası ve kültürü bulunmaktadır. Gelip buradaki güzellikleri ve misafirperver insanları görsünler. Buraya gelen tüm sanatçılara ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Programa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, HATSO Başkanı Servet Taş, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.