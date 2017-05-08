09.05.2017 14:33:21

Sanatçı Şebnem Kısaparmak 13 Mayıs'ta Bozüyüklü hayranlarıyla buluşacak

Bozüyük Belediyesi tarafından Anneler Günü'ne özel 'Anneler Günü' programında sanatçı Şebnem Kısaparmak Bozüyüklü hayranlarıyla buluşuyor.

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Bozüyük Belediyesi tarafından Anneler Günü'ne özel "Anneler Günü" programında sanatçı Şebnem Kısaparmak Bozüyüklü hayranlarıyla buluşuyor.Ünlü sunucu Aynur Ayaz'ın sunumuyla yapılacak Anneler Günü Programı 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20:30'da bir düğün salonunda gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen ve tüm Bozüyüklü annelerin davetli olduğu programın yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Bozüyük Belediyesi tarafından ayrıca program günü saat 19:30'dan itibaren Kasımpaşa Merkez Camii önünden otobüs seferleri düzenlenerek vatandaşların programa ulaşımı da ücretsiz olarak sağlanacak.