11.02.2017 13:11:04

Sanat Sokağı için başvurular başladı

Marmaris Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat Sokağı'nda stand kiralamak için başvurular başladı.

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Marmaris Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat Sokağı'nda stand kiralamak için başvurular başladı.El emeği ürünlerin satışa sunulduğu standlar için 28 Şubat Salı, Saat 17.00'a kadar Belediye Evrak Kayıt servisinde bulunan matbu dilekçeler doldurularak başvuruda bulunulabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından meclis üyelerinden oluşan komisyon başvuru sahipleriyle birebir görüşme yaparak, ürünleri değerlendirecek. Standların Nisan ayı sonunda açılması planlanıyor.