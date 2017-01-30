30.01.2017 13:17:31

Sanat camiasının bu ilçede yazlığı vaR

Ülkemizin sevilen sesi ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ı ziyaret ederek, Marmaraereğlisi'nin sanat camiasından sıkça ziyaret aldığından, birçok sanatçının bu şirin ilçede yazlığının bulunduğuna dikkat çekti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ülkemizin sevilen sesi ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ı ziyaret ederek, Marmaraereğlisi'nin sanat camiasından sıkça ziyaret aldığından, birçok sanatçının bu şirin ilçede yazlığının bulunduğuna dikkat çekti.Marmaraereğlisi'nde yazlığı olan ve sürekli ziyarette bulunan Selahattin Alpay'ın İbrahim Uyan'a makamında yaptığı ziyarette karşılıklı bilgi alışverişinde bulunan ikili, günümüzde sanat ve sanatçıya verilen değer, ülkenin bulunduğu durum ve Marmaraereğlisine yapılan hizmetler gibi çeşitli konular üzerinde konuştu."Sanat bir milletin kimliğidir"Başkan Uyan, yaptığı konuşmada, "Sanat bir milletin kimliğidir, bir toplumun uygarlığı onun sanat değerleri ile simgelenir. Kültürün zenginlik kazanmasında sanat çalışmalarının önemi çok büyüktür. Sanat eğitimi ve etkinlikleri beraberinde çağdaşlaşmayı ve ekonomik kalkınmayı getirir" diyerek. sanata ve sanatçıya verdiği değeri vurguladı.Marmaraereğlisi'nin sanat camiasından sıkça ziyaret aldığından, birçok sanatçının bu şirin ilçede yazlığının bulunduğuna dikkat çeken Alpay, Başkan Uyan'a Marmaraereğlisi'ne verdiği emek ve yaptığı yatırımlarla ilgi odağı haline gelmesinde büyük emeği olduğu için tebriklerini iletti.