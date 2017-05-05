05.05.2017 21:43:39

San Francisco Fed Başkanı Williams:

ABD Merkez Bankası (Fed) San Francisco Şubesi Başkanı John Williams, Fed'in stratejisini değiştirerek "fiyat düzeyi" hedeflemesi yapması gerektiğini söyledi.

Williams, New York'ta yaptığı konuşmada, ABD'de ekonomik büyüme ve enflasyon üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in şu anda enflasyon hedefli bir yaklaşım ortaya koyduğunu kaydeden Williams, yeni strateji sayesinde Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini daha uzun süre koruyabileceğini savundu.

Williams, "Fiyat düzeyi hedeflemesi, 5, 10 ve 25 yıllık dönemlerde fiyatlar için daha fazla belirginlik sunuyor. Böylece, insanlar otomobil, ev alacağı zaman veya emeklilik için planlama yaptıklarında fiyatları daha net öngörebiliyor." yorumunda bulundu.

Fiyat düzeyi hedeflemesinin kısa dönemli bir strateji olmadığının altını çizen Williams, bu yöntemin zaman içinde tutarlı şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Williams, söz konusu stratejinin Fed'i ekonomideki çalkantılara daha iyi hazırlayacağına da inandığını ifade etti.



