15.07.2017 10:59:11

Samsunspor yeni stadın açılışını Ankaragücü ile yapacak

Samsunspor Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, yeni stat açılış maçının Ankaragücü ile 29 Temmuz saat 20.00'de yapılacağını söyledi.

Samsunspor Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu ve Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rüştü Araboğlu, Tekkeköy'de yapılan yeni Samsunspor stadının açılışını Ankaragücü ile yapacaklarını belirtti.



STAT AÇILIŞINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK



Samsunspor stadının açılışını Ankaragücü takımı ile yapacaklarını söyleyen Araboğlu, "Açılış maçımız 29 Temmuz Cumartesi günü 20.00'de olacak. Ankaragücü önemli bir geçmişe sahip önemli bir takım. Açılış karşılaşmasıyla birlikte aynı gün şöhretler karması maçı planlıyoruz. Bu Samsunsporlu eski futbolcular arasında oynanacak bir maç olacak. Yine aynı gün bir konser planlıyoruz. Konserle ilgili detaylar belli olunca kamuoyuyla paylaşacağız. Havai fişek gösterileri olacak. Açılışa Samsunspor'a emeği geçmiş kişilerin ve taraftarlarımızın orada olmasını arzu ediyoruz" dedi.



"BU YIL HEDEFİMİZ SÜPER LİG"



Takımın yarın Samsun'a geleceğini belirten Araboğlu, "Futbolcular salı gününe kadar izinli olacaklar. Salı gününden sonra ikinci kamp sürecimiz başlayacak. 3 tane antrenman sahamız var. 2 numaralı antrenman sahamızı yeniden yapacağız. Önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Pasolig tarafında numaralandırma çalışmaları devam ediyor. Muhtemelen 10 gün sonra Passolig kendi çalışmalarını bitirecek. Biz de ondan sonra kombineye çıkacağız. Bu yıl hedefimiz Sürer Lig. Bunun için de çok önemli transferler yaptık. Devamı da olacak. Acele etmiyoruz. Alacağımız oyuncular Samsunspor'u hedefe taşıyacak oyuncular olacak" diye konuştu.