29.07.2017 21:31:15

Samsunspor yeni stada ilk adım

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, UEFA Euro 2020 standartlarına göre yapılan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na ilk kez adım attı.



Gençlik ve Spor Bakanlığınca TOKİ'ye yaptırılan 33 bin 919 kişilik Samsunspor'un yeni stadı bugün gerçekleştirilen görkemli bir törenle açıldı. Açılış öncesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. tarafından tramvaylar ücretsiz hizmet verdi. Vatandaşlar ücretsiz olarak stada gelip ücretsiz olarak stada giriş yaptı. Ardından aralarında eski Avrupa gol kralı Tanju Çolak'ın da aralarında bulunduğu Samsunspor'un eski futbolcularından oluşan şöhretler karması maç yaptı. Şöhretler maçının ardından ünlü şarkıcı Derya Uluğ, şarkıları ve sahne gösterileriyle maçı izlemeye gelen taraftarlara keyifli anlar yaşattı. Ardından da Samsunsporlu futbolcular tek tek anons edilerek taraftarın alkışlarıyla ilk kez yeni akıllı Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na ayak bastı. Samsunspor ve Ankaragücülü futbolcular el ele vererek taraftarları beraber selamladı.



"TÜRK FUTBOLU OLARAK, BU MİLLETE VE VATANA LAYIK OLMAMIZ GEREKİR"



Yeni stat hakkında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, "Devletimizin ülkemize kazandırdığı muhteşem bir stadı daha açıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Türk futbolu olarak, bu millete ve vatana layık olmamız gerekir. Ben bu bilinçteyim. Arkadaşlarımızı da bu bilinçte yetiştiriyoruz. Stadımız muhteşem. Tüm futbol ailesine hayırlı olsun. Samsunspor'un hak ettiği bir üst ligi bu statta sevinç ve coşkuyla kutlamak nasip olur inşallah" dedi.



Yeni stat hakkındaki görüşlerini belirten Samsunsporlu futbolcular Ercan Yazıcı, Abdülkerim Bardakçı, Kenan Karışık ve Ramazan Övüç de yeni statla birlikte Süper Lig'e çıkmak için mücadele vereceklerini söylediler.



Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun açılışı protokol konuşmalarının ardından Samsunspor - Ankaragücü açılış maçıyla devam etti.



