06.05.2017 17:39:02

Samsunspor ile Giresunspor 43. randevuya çıkacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Giresunspor pazar günü 43. kez birbirlerine rakip olacaklar.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Giresunspor pazar günü 43. kez birbirlerine rakip olacaklar.Samsunspor ve Giresunspor daha önce resmi müsabakalarda 42 kez karşılaştı. Daha önce oynan 42 karşılaşmada Samsunspor'un 16, Giresunspor'un da 17 galibiyeti bulunuyor. 9 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 21 karşılaşmadan 12'sini Samsunspor, 5 maçı ise Giresunsunspor önde tamamladı. 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.Bu zamana kadar oynanan 42 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 40 gol atma başarısı gösterirken, Giresunspor ise rakip fileleri 46 kez havalandırdı. Samsun'da oynanan 21 karşılaşmada ise Samsunspor 27 gol atarken, Giresunspor ise 21 gol kaydetti.Karşılaşma öncesinde Samsunspor 31 haftada topladığı 32 puanla 14. sırada bulunurken, 50 puan toplayan Giresunspor 4. sırada yer alıyor.Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.