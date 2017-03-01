01.03.2017 23:13:50

Samsunspor galibiyete odaklandı

Tecrübeli futbolcu Kenan Karışık: - 'Geçen haftaki performansımızı deplasmanda Denizlispor'u yenerek süsleriz'- Kırmızı-beyazlı oyuncu Gökay Iravul:- 'Geçen hafta iyi bir galibiyet aldık, bu hafta da Denizlispor'u yenerek ilk kez arka arkaya galibiyet almak istiyoruz'

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Kenan Karışık, ligin 23. haftasında Denizlispor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmayı kazanarak Boluspor galibiyetini taçlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Takımının Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kenan, Samsunspor gibi büyük bir camiada oynamaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Ara transfer döneminde takımın bulunduğu yeri bilerek geldiklerini anlatan Kenan, "Oyuncular olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ancak üzerimizdeki stres bazen yapmamamız gereken hataları yapmamıza neden oluyor. İç sahada taraftarlarımızın desteğiyle daha iyi oynuyoruz. Geçen haftaki performansımızı deplasmanda Denizlispor'u yenerek süsleriz. İnanıyorum ki üst sıralara kısa sürede tırmanacağız." ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir takım oluşturduklarını ve artık kötü sonuçlar almayacaklarına inandığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, seri galibiyetlerle daha rahat konuma geleceklerini kaydetti.





- Gökay Iravul: "Şanssızlığımızı yeneceğiz"





Samsunspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Gökay Iravul ise çok büyük bir camiada yer aldığını ve bunun mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Takımda arkadaşlığın çok iyi seviyede olduğuna işaret eden Gökay, şöyle konuştu:

"Teknik direktörümüz Osman Özköylü zaten bu ligi tanıyan en iyi teknik adam. Geçen hafta iyi bir galibiyet aldık, bu hafta da Denizlispor'u yenerek ilk kez arka arkaya galibiyet almak istiyoruz. Deplasmanda galibiyetimiz de yok. Bu şanssızlığımızı da inşallah yeneceğiz. Bu takımın ligde kalacağına hepimizin inancı tam, sezon sonunda bunu hepimiz göreceğiz."

Samsunspor'un geçen hafta Boluspor'u 3-0 yendiği maçta takımının son golünü atan Hasan Kılıç, Denizli'den puan veya puanlarla dönmeyi istediklerini dile getirdi.

Denizlispor maçının ardından sıralamada rakip olarak gördükleri Büyükşehir Gaziantepspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Hasan, "Onu da yenersek ligde rahat nefes alır ve çıkışımızı sürdürürüz." değerlendirmesinde bulundu.





- Hazırlıklar başladı





Samsunspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, ısınma koşusu yaptı ve 5'e 2 oynadı.

Antrenmana sakatlıkları süren Ahmet Burak Solakel ve Vedat Bora katılmazken, Mustafa Sevgi ise takımdan ayrı koştu.