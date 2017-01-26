26.01.2017 13:40:01

Samsunspor'dan taraftara 9 maçlık kombine müjdesi

Samsunspor Yönetimi, taraftardan gelen yoğun istek üzerine 9 maçlık biletin satışına başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Samsunspor Yönetimi, taraftardan gelen yoğun istek üzerine 9 maçlık biletin satışına başladı.Samsunspor Yönetim Kurulu, taraftardan gelen yoğun istek üzerine, bu hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında bilet fiyatlarında indirim yaparken, Samsun'da sezonun kalanında oynanacak 9 maç için de kombine bilet satışlarını başlattı.Samsunspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Sizlerden gelen yoğun talep üzerine sadece Evkur Yeni Malatyaspor ile 29 Ocak 2017 Pazar günü yapacağımız müsabakaya mahsus olmak üzere biletlerde indirim yapılmıştır. Buna göre VİP A tribünleri 30 TL, VİP B tribünleri 10 TL, maraton tribünü 7,50 TL, kale arkaları 5 TL ve misafir tribünü 5 TL olarak satışa sunulmuştur. Yine siz taraftarlarımızın genel isteği üzerine kalan maç sayısını da göz önüne alarak 27 Ocak 2017-06 Mart 2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere indirimli kombine satışı yapılacaktır. Buna göre VİP A tribünleri 300 TL, VİP B tribünleri 150 TL, maraton tribünü 100 TL ve kale arkaları tribünü 50 TL olarak belirlenmiştir. Satışlar 19 Mayıs Stadyumu gişelerinden ve web sayfası üzerinden yapılacaktır. Zor bir süreçten geçen takımımızın bulunduğu yerden çıkıp layık olduğu yerlere gelebilmesi için sizlerin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bu gücü vereceğinize inancımız tamdır. Daha güçlü bir Samsunspor için hep birlikte el ele."