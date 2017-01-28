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Samsunspor'dan bitmeyen stat sitemi
28.01.2017 18:13:28

Samsunspor'dan bitmeyen stat sitemi

Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, yeni yapılan Samsun stadyumunu tamamlayamayan yüklenici firmaya eleştirilerde bulunarak, 'Türkiye'de stadı bitmeden çimleri tamamlanan tek stat bizim stat' dedi.

Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, yeni yapılan Samsun stadyumunu tamamlayamayan yüklenici firmaya eleştirilerde bulunarak, "Türkiye'de stadı bitmeden çimleri tamamlanan tek stat bizim stat" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca TOKİ'ye yaptırılan 33 bin 919 kişilik Samsunspor'un yeni stadı bir türlü istenen tarihte bitirilemedi ve devamlı yeni sorunlar ortaya çıktı. Yapılan çalışmaları incelediğinde stadın en son planlanan Mart ayı sonuna da yetiştirilemeyeceğinden endişelendiğini belirten Başkan Erkurt Tutu, takımın antrenmanı öncesinden açıklamalarda bulundu.

Sözlerine pazar günü oynanılacak Evkur Yeni Malatyaspor maçının öneminden bahsederek Başlayan Başkan Erkurt Tutu, "Yarın kendi sahamızda ikinci yarının ilk maçına çıkacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız 9 final maçı var. Bütün maçlarla beraber 16 tane final maçımız var. Bu final maçlarının ilkine çıkacağız. Yeni kurduğumuz bu takımla, devam eden desteklerle birlikte yarından itibaren diğer maçlarda da güzel sonuçlar alarak Samsunspor'u hedeflediği, layık olduğu yere getiririz diye düşünüyoruz. Yeni bir takım kurduğumuz için bir süreç yaşayacağız. 10 oyuncu aldık. Bu oyuncuların hem şehre hem de takıma uyum sağlaması süre alacak. Ama gördüğümüz kadarıyla bu çok hızlı oldu. Yeni gelen oyuncular ile eski oyuncular birlik ve beraberlik havasına girdiler. Bu da bizi mutlu etti. Bu beraberlik oyuna yansır ve iyi sonuçlar alamaya başlarız inşallah. Transferle ilgili salı gününe kadar çalışacağız. Önümüzdeki yılın takımını da kurmaya çalışıyoruz. İhtiyacımız olan yerlere doğru hamleleri yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Türkiye'de stadı bitmeden çimleri tamamlanan tek stat bizim stat"

Türkiye'de stattan önce çimleri bitirilen tek stadın Samsun stadı olduğunu vurgulayan Erkurt Tutu, "Türkiye'nin en kapsamlı statlarından birisi Samsun'da yapılıyor. Bun da Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey'e de teşekkür etmemiz gerekiyor. Yapılan bu statta aklınıza gelebilecek her türlü uluslararası müsabakalar yapılabilecek. Bu stada bakanlık ve genel müdürlük de çok zaman harcıyor. Bakan Bey'in de burayı mart ayının sonunda bitirmek gibi bir düşüncesi biz de bu düşünceye çok seviniyoruz. Ama nedense TOKİ'de de en ufak bir aksama olmamasına, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da en ufak bir aksama olmamasına rağmen ne yazık ki stat gecikiyor. Her zaman takip ediyoruz. Yapılan statlarda statlar biter, çimler beklenir. Bizde ise Türkiye'de stadı bitmeden çimleri tamamlanan tek stat bizim stat. Stadyumda çimler döşendi. Şu anda 15 gün sonra bu stada hibrit yaptırıp maç oynayabiliriz. Demek ki burada bir sorun var. Bunun çözülmesi lazım. Bu da beni, kulübümüzü, taraftarımızı ve bakanımızı üzüyor. Bu stadı yapan arkadaşlarımızın bu sorunu bir an önce çözmesi gerekiyor. Bu işe daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Gecikmede Bakanlık ve TOKİ'nin suçu yok"

Yaşanan gecikmelerden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ'nin bir sorumluluğu olmadığına değinen Tutu, "İnşallah stadımız mart ayının sonundaki açılışa yetişir. Çünkü ortada büyük bir emek var. Bu emeğin karşılıksız kalmaması lazım. En büyük hedefimiz, stadın Mart ayı sonuna kadar bitirilmesi. Ama bu hızla giderilse bitmeyecek gibi görülüyor. Ama bitirmemiz gerekiyor. Başka şansımız yok. Stadyumu TOKİ yapıyor. Stadyumun içindeki çimi Gençlik ve Spor Bakanlığı yapıyor. Daha stadyum bitmeden çimi bitti. Gençlik ve Spor Bakanlığının aksayan bir şeyi olsa çimin gelmemesi lazım, döşenmemesi lazımdı. Çim hazır. Bakanlık, TOKİ'den daha önce taahhütlerini yerine getirdi. Oradaki müteahhitlere de hak edişleri zamanında ödeniyor. Yani bakanlıkta sıkıntı hiç yok, TOKİ tarafında da yok. Sıkıntı yüklenici firma ile yaşanan sorunlar. Biz de bu konuda çok üzülüyoruz. Çünkü stat yapılmayınca para kazanamıyoruz" ifadelerini kullandı.

140 bin metrekarelik alanda yapılan stadın temeli 4 Ağustos 2013'te atılmıştı.

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