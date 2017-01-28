SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Samsunspor'da 4 gitti, 10 geldi
28.01.2017 08:37:25

Samsunspor'da 4 gitti, 10 geldi

Devre arası transfer sezonunu hareketli geçiren Samsunspor, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı, 10 yeni oyuncuyu transfer etti.

Devre arası transfer sezonunu hareketli geçiren Samsunspor, 4 futbolcuyla yollarını ayırdı, 10 yeni oyuncuyu transfer etti.

Eski futbolcusu Aminu Umar ile bazı eski futbolculara olan borçları nedeniyle 2 dönem transfer yasağı cezası alan kırmızı-beyazlılar yasağın kaldırılmasının ardından transfer dönemini hızlı geçiriyor. Samsunspor ara transfer döneminde 4 futbolcusuyla yollarını ayırırken, 10 yeni futbolcuyla da sözleşme imzaladı.

Samsunspor devre arası transfer sezonunda kadrosunda bulunan Muharrem Efe ve Mehmet Çakır ile yollarını ayırdı. Genç futbolculardan Alperen Pak'ı Gümüşhanespor'a, Mete Han Genç'i Sultanbeyli Belediyespor'a kiralık olarak gönderdi.

Transferin en hareketli takımı olan kırmızı-beyazlılar 4'ü yabancı olmak üzere 10 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Samsunspor devre arası transfer sezonunda Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımından Kevin Brands, Avusturya'nın St. Pölten takımından Joraen Lumu, Bosna Hersekli Eldin Adiloviç, Göztepe'den Famoussa Kone, Kayserispor'dan Erkam Reşmen, Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Burak Solakel, Atiker Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı, Vedat Bora, Altınordu'dan Göksu Türkdoğan ve Kenan Karışık'ı renklerine bağladı.

Samsunspor yaptığı bu transferlerle birlikte takım kadrosu değerini 10 milyon euroya kadar çıkardı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Sosyal medyadan PKK propagandasına 14 tutuklama
Sosyal medyadan PKK propagandasına 14 tutuklama
Ağrı’da sosyal paylaşım sitelerinde PKK propagandası yapan 26 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
28.01.2017 09:02:25
Seçim yasası için harekete geçildi
Seçim yasası için harekete geçildi
AK Parti'nin 4 seçim yasasını 'tek çatı' altında toplamayı hedeflediği belirtildi...
28.01.2017 04:14:09
Eskişehir'de silahlı saldırı
Eskişehir'de silahlı saldırı
Eskişehir'de evinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi...
28.01.2017 03:56:32
Twitter'dan yeni özellik
Twitter'dan yeni özellik
Twitter mobil uygulamasında değişikliğe giderek yeni özelliğini duyurdu...
28.01.2017 03:19:37
İki futbolcu daha 'evet' dedi
İki futbolcu daha 'evet' dedi
Milli futbolcular Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu da referandumda evet diyecek...
28.01.2017 03:16:23
12 kişi FETÖ'den tutuklandı
12 kişi FETÖ'den tutuklandı
Karaman merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 12 kişinin tutuklandığı bildirildi...
28.01.2017 03:07:32
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi...
28.01.2017 00:47:26
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
Lavrov, Astana'ya katılmayan Suriyeli muhaliflerle görüştü
Lavrov, Astana'ya katılmayan Suriyeli muhaliflerle görüştü
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
İsrail'in 40 yıllık sırrı: Koenig Belgeleri
İsrail'in 40 yıllık sırrı: Koenig Belgeleri
Taslağa ilişkin yeni ayrıntılar: 'Özerk Kürt Kültürel teşkilatları'
Taslağa ilişkin yeni ayrıntılar: 'Özerk Kürt Kültürel teşkilatları'
Başbakan Yardımcısı Türkeş Holokost töreninde
Başbakan Yardımcısı Türkeş Holokost töreninde
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Trump'dan ABD ordusuna emir!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları