28.12.2016 17:49:13

Samsunlular Yardımlaşma Derneği'nden Suriye'ye 3 TIR yardım malzemesi

Eskişehir Samsunlular Yardımlaşma Derneği tarafından Suriye'deki savaş mağdurları için sağlanan 3 TIR insani yardım malzemesi yola çıktı.

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Eskişehir Samsunlular Yardımlaşma Derneği tarafından Suriye'deki savaş mağdurları için sağlanan 3 TIR insani yardım malzemesi yola çıktı.Düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Eskişehir Samsunlular Yardımlaşma Derneği Başkanı Nutu Coşkuner, bütün dünyanın küçük çocukların katledilmesine seyirci kaldığı dile getirdi. Coşkuner, "Bugün burada 21. Yüzyılda bütün dünyanın seyirci kaldığı küçük çocukların ve yürüyemeyecek derecede olan yaşlıların üzerine bombalar yağdırılan Halep'e 3 TIR insani yardım malzemesi göndermek için toplanmış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yardım severlik bizlere atalarımızdan kalan bir mirastı. Bizler de Halepli kardeşlerimize bir nebze yardımda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bütün Müslümanlara dünyada büyük bir baskı-kıyım var, bizler bu oyuna gelmemeye gayret ediyoruz ve Allah'ın izniyle gelmeyeceğiz. Türkiye olarak mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz inşallah. Büyüklerimiz hep derdi; Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Allah hiçbir Müslüman kardeşimizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum" dedi.Yapılan duaların ardından TIR'lar yola çıktı. Törene, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Özcan, İl Afet Müdürü Recep Bayar, MHP temsilcisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.