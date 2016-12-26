26.12.2016 13:42:12

Samsung Galaxy A5'in 4 rengi sızdırıldı

2017 model Samsung Galaxy A5'in dört renk seçeneğinin yer aldığı basın görseli sızdırıldı.

Geçtiğimiz ay 2017 model Samsung Galaxy A5 hakkında bilgiler gelmiş ve telefonun siyah, altın, pembe ve mavi olmak üzere dört renk seçeneği ile geleceği iddia edilmişti. Bu sabah telefonun basın görüntüsü yayınlandı ve bu basın görüntüsünde dört renk seçeneği de görülüyor.

Bugünkü sızıntı, telefonun görünümüne ek olarak bazı özelliklerini de ortaya koydu. Fotoğrafların kaynağına göre, Galaxy A5 (2017), 1080 x 1920 çözünürlüklü 5.2 inç ekrana sahip olacak.

Sekiz çekirdekli 1.8GHz CPU ve Mali-T860 MP4 GPU'lu Exynos 7880 yonga seti telefona güç verecek.3GB RAM, 32GB dahili depolama alanı ile birlikte gelecek olan telefon, 16MP arka ve ön kameraya sahip olacak. 3000mAh'lik bir pile sahip olacak olan Galaxy A5 (2017), Android 6.0 işletim sistemi ile çalışacak.

Samsung Galaxy A5 (2017), 7.8mm inceliğinde ve USB Type-C portu ile gelecek. Bu ayın başlarında, telefonun inceleme videosu yayınlanmıştı. Telefon parmak izi tarayıcı özelliğine ve suya dayanıklı IP68 sertifikasyon derecesine sahip.

2017 model Samsung Galaxy A5'in, yine 2017 model Galaxy A7 ve A3 ile birlikte önümüzdeki ay düzenlenecek olan CES 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor.

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