06.02.2017 15:08:22

Samsun UMKE canlar kurtardı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri(UMKE) son yılların en ağır kışının yaşandığı Samsun'da 40 hastanın hayatını kurtardı.

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri(UMKE) son yılların en ağır kışının yaşandığı Samsun'da 40 hastanın hayatını kurtardı.Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Şube Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri 29 Ocak-03 Şubat tarihleri arasında, yoğun kar yağışı ve oluşan tipi nedeniyle mahsur kalan hastalara müdahale ve kurtarma hizmeti verdi. Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri 112 çağrı merkezince alınan 40 vakaya müdahale etti, 29 hasta nakli gerçekleştirdi.UMKE ekipleri tüm sağlık kurumlarından gönüllü olarak seçilmiş sağlık personellerinden oluşuyor. Samsun'da bir hafta süreyle etkili olan olumsuz hava ve zorlu ulaşım şartlarında 7/24 hizmet anlayışı ile 28 UMKE personelinin özveri ile görev yaptığı belirtildi.