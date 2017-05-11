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Samsun-Rusya arası 40 dakika
11.05.2017 11:45:52

Samsun-Rusya arası 40 dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumartesi günü başlayacak olan Krasnodar-Samsun uçak seferlerinin haftada 1 sefer gerçekleşeceğini ve uçuşun 40 dakika süreceğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumartesi günü başlayacak olan Krasnodar-Samsun uçak seferlerinin haftada 1 sefer gerçekleşeceğini ve uçuşun 40 dakika süreceğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak her ay düzenlenen sabah buluşmaları, bu ay iş adamı Recep Asal sponsorluğunda Sevgi Kafe'de gerçekleşti. Birçok iş adamı ve şehrin önce gelen idarecilerinin katıldığı buluşmada Samsun ve ülke gündemine dair meseleler hakkında istişare edildi.

Vali Şahin: "Atatürk'e karşı söylenen olumsuzluklar, devlet aklını rahatsız ediyor"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında son zamanlarda çıkan ve tepki toplayan söylemler hakkında konuşan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "19 Mayıs kutlamalarını biz 1 güne değil, 1 haftaya yaydık. Bu aralar Atatürk ile ilgili olur olmaz, aklı eren ermeyen insanlar bir takım olumsuzlukları söylüyor. Bu devlet aklını rahatsız ediyor. Böyle bir şey ne gündemimizde yok. Bunun suni gündem olarak sokulmasının da art niyet olduğunu düşünüyorum. Bunlara fırsat verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten verilmeyecektir de. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Yeri de zamanı da değil, tartışılması da son derece yanlıştır. Burası 'İlkadım ve Atatürk Şehri' bu tarz şeyler bizi hep rahatsız ediyor" dedi.

Başkan Yılmaz: "Rusya-Türkiye arası 40 dakika"

Cumartesi günü ilk uçuşların başlayacağı Krosnadar-Samsun uçuşları ile birlikte Türkiye-Rusya arasının 40 dakika olacağını ifade eden Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Dün, Rusya'dan ayın 13'ünde başlayacak olan seferler ile ilgili gönderdiğimiz tanıtım toplantısı yapan ekip Samsun'a geldi. Cumartesi günü Krasnodar'dan Samsun'a ilk uçak geliyor. Bu 52 yolcu kapasiteli bir uçak. Rusline havayolu şirketi bu uçağı tercih etti. Bundan sonraki her Cumartesi bu seferler olacak. Uçuş süresi 40 dakika sürecek. Arkadaşlarımız, 1 haftadır Rusya'da tanıtım günleri etkinlikleri yapıyorlar. Ruslar adına iş kolay. Onların vize sorunu yok. Oradan uçağın dolu gelmesini sağlamak pek güç gözükmüyor. Rusya'ya dönecek uçakta ise biz daha önceden girişimlerde bulunmasak uçak doldurulamaz gibi geliyor bana. Bu konuda sadece bu uçağa destek olmak ve yaşatmak için bünyenizdeki çalışanları Krasnodar'a gönderebilirsiniz. 'Git, orada nasıl pazarlar var incele gel' diyebilirsiniz. Krasnodar-Samsun seferleri haftada 1 kez olacak diye oraya giden insanların 1 hafta boyunca orada kalmak zorunda olduğu düşünülmesin. Krasnodar'dan İstanbul'a her gün uçak seferleri var. İstanbul üzerinden de Samsun'a dönebilirler. Bu uçuşlar haftada 2 gün olarak planlanıyordu. Ramazan ayının araya girmesi ve havaalanının akıbeti ilgili olayları gözlemek için şu anda haftada 1 uçuş olsun istediler" diye konuştu.

"Bizim istikrara, el ele tutuşmaya, kalkınmaya ihtiyacımız var"

Siyasi rekabetin devamlı süreceğinin altını çizen Yılmaz, "Referandum süreci yorucuydu ve bitti. Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sürecine girdi. 'Evet' diyende 'hayır' diyen de bu ülkenin geleceği için düşüncelerini sandığa yansıttılar. Sonuçlar üstünde çeşitli tartışmalar oluyor ama sonuçta yeni sistem kuruldu. Deniz Baykal Bey'i de dinledim. Onlar da yeni bir süreçte siyasetin gereği olarak yapması gerekeni yapmaya çalışıyorlar. Hayat devam ettiği sürece bu rekabet olacak. Bu rekabet, ülkemizin aydınlık geleceği için hayırlara vesile olsun. İçinde bulunduğumuz coğrafyada kendi içimizdeki demokratik tartışmaları, bizim ülkemize karşı iyi niyet beslemeyen insanlara karşı kendi içimizdeki birlik ve beraberliği rahatsız edecek ölçeklere döndürmememiz gerekiyor. Bizim istikrara, el ele tutuşmaya, kalkınmaya ihtiyacımız var. Bundan sonra bu sistemden vaat edilen ve bahsedilenlerin gereği yerine gelir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Vali Şahin ve Başkan Yılmaz, konuşmaların sonunda Samsun'un 19 Mayıs 2019 yılına kadar estetik ve görsellik açısından daha güzelleşmesi için yapıların dış cephelerinin düzeltilmesi gerektiğini söylediler.
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