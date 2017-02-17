17.02.2017 14:55:54

Samsun ile Gürcistan arasında bağlar güçlenecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, referandumun ardından Vali İbrahim Şahin ile birlikte Gürcistan'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, referandumun ardından Vali İbrahim Şahin ile birlikte Gürcistan'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.Gürcistan Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret etti. İki ülke arasındaki bağların daha da kuvvetlenmesi gerektiğine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Son yıllarda büyük gelişme gösteren Gürcistan ile sürekli olarak temaslarımız var. Ama bağlarımızı daha da kuvvetlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde bir referandum var. Referandum çalışmalarımızı hızlandıracağız. Referandum seçimlerinin yapılmasının ardından Sayın Valimiz İbrahim Şahin ile birlikte Gürcistan'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu ziyaretler kapsamında kentimiz ile Gürcistan'daki kentler arasında ticari ve turistik faaliyetlerin arttırılmasını sağlayacak görüşmeler yapmayı düşünüyoruz. Samsun'un gelişmesi, dünya çapında bir yer edinmesi için elimizden gelen her şeyi şehrin dinamiklerini ortaya çıkararak yapıyoruz. Samsun'u bilmeyenler tanıma fırsatı yakaladığında 'Keşke daha önce tanısaymışım' diyor. Biz Samsun'u her alanda tanıtmak için büyük çaba içindeyiz. Bu kapsamda Gürcistan'daki temaslarımızda büyük önem taşıyor" dedi."Oy hakkım olsaydı size verirdim"Gürcistan Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze ise, Samsun'un Karadeniz'in en gelişmiş şehri olduğuna dikkat çekerek, "Sizin ülkenizdeki seçimlerde oy kullanma hakkımız yok. Ama olsa emin olun oylarımız size olurdu Sayın Başkan" diyerek Başkan Yılmaz'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.Sohbetin ardından Başkonsolos Avtandil Mikatsadze Başkan Yılmaz'a işlemeli bir hançer hediye etti. Başkan Yılmaz'da Mikatsadze'ye el yapımı bir avcı bıçağı hediye ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.