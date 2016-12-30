30.12.2016 16:52:37

Samsun DSİ'den 2016'da 180 ihale ve 1 milyar TL yatırım

Devlet Su İşleri(DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce 2016 yılında 180 ihale ve 1 milyar TL'lik yatırım yapıldığı bildirildi.

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Devlet Su İşleri(DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce 2016 yılında 180 ihale ve 1 milyar TL'lik yatırım yapıldığı bildirildi.DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında yapılan 180 adet ihalenin; 3 adedi baraj, 17 adedi proje, 10 adedi planlama, 3 adedi içme suyu, 127 adedi taşkın koruma, 10 adedi gölet, 7 adedi sulama, 3 adedi doğal afet ve taşkın hasarları işi olduğu bilgisi verildi. 180 işin toplam sözleşme bedelinin 1 milyar TL olduğu açıklandı.DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyük su işleri projelerinin ilki Samsun Terme Projesi Salıpazarı Barajı'dır. 15 bin 400 dekar zirai araziyi sulayacak proje ile yıllık 25,74 milyon m3 içme ve kullanma suyu sağlanacak ve yerleşim birimleri taşkınlardan korunacaktır. Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı, 19 Mayıs Barajı'ndan 51 km bağlantı hattı ile 19 Mayıs İlçesi, Bafra İlçesi, Dereköy Beldesi, Yörükler Beldesi, Doğanca Beldesi, Çetinkaya Beldesi ile civar yerleşimlere, yıllık 22,6 milyon m3 içme-kullanma suyu temini sağlayacaktır. Amasya Aydınca Barajı ve Sulaması ile elde edilen 42.5 milyon m3 su ile 33.300 dekar zirai arazi sulamaya açılacaktır. Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları sulaması 1. kısım inşaatı: Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi'nde tümüyle 242 bin 410 dekar zirai arazi sulanacaktır. İhale edilen iş kapsamında 8 bin dekar arazi sulanacaktır. Geldingen Ovası sulaması 3. kısım projesi bünyesinde 27 bin 350 dekar sulama ve drenaj şebekesi yapım işi bulunmaktadır. 19 Aralık 2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 1 milyar TL yatırımlı bu tesislerle; 109 milyon metreküp su haznesi teşkil edilecek, 580 bin 490 dekar tarım arazisi sulanacak, 18 ilçe ve 125 mahalle taşkınlardan korunacak, yılda 30 milyon TL sulamada gelir artışı sağlanacaktır. Milletimize hizmet yolunda 1 milyar TL'lik yatırım Samsun DSİ hız kesmeden yatırımlarına devam ediyor" denildi.