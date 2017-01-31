31.01.2017 19:22:33

Samsun'daki yoğun kar ve tipi hem çile hem eğlence oldu

Samsun'da son 60 yılın en ağır kışlarından biri yaşanırken, etkili olan tipi nedeniyle zaman zaman göz gözü görmüyor.

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Samsun'da son 60 yılın en ağır kışlarından biri yaşanırken, etkili olan tipi nedeniyle zaman zaman göz gözü görmüyor.İki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı şehir merkezinde hayatı felç etti. Zaman zaman oluşan tipide göz gözü görmezken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Şehrin ana arterlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ana arterler dışındaki yollarda ulaşım durmuş durumda. Belediye ekiplerinin açtığı yollar, devam eden yağış nedeniyle kısa sürede tekrar kapandı. Yoğun tipi nedeniyle insanlar yollarda yürümekte bile güçlük çekti. Bazı vatandaşlar kar yağışını eğlenceye çevirdi. Büyükler kardan adam yaparak, çocuklar ise sokaklarda kayarak karın tadını çıkardı.Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar kalınlıklarının İlkadım ve Atakum'da 30, Bafra, Çarşamba, Tekkeköy, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde 45, Şenyurt Mahallesi'nde de 140 santimetre olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Samsun il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin 1 Şubat 2017 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.Kavak-Havza arası trafik kontrollü sağlanacakSamsun Valiliği'nden yapılan diğer bir açıklamada ise, "İlimizde mevcut olumsuz hava şartları nedeniyle, Samsun-Ankara karayolunun Kavak-Havza istikametinde araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaktadır. Görüş mesafesinin 20 metreden az olması, zaman zaman oluşan aşırı tipi ve buzlanma nedeniyle tır, kamyon ve çekici araçların kontrollü bir şekilde karşılıklı geçişine izin verilmektedir. Zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmemektedir. Bu nedenle, sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kış şartlarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve trafik kurallarına uymaları önem arz etmektedir" denildi.